Нет маски - нет прохода! Орловцев без средств индивидуальной защиты больше не будут пускать в поликлиники, магазины, такси и общественный транспорт. Новые ограничительные меры были озвучены и приняты сегодня региональным оперативным штабом по коронавирусу. Кроме того, орловцам ограничили возможность покупки билетов до столицы на любой вид транспорта. Попасть в Москву теперь можно, только имея специальный пропуск.





Темп распространения COVID-19 в нашем регионе превысил среднероссийский показатель. За сутки выявлено 40 новых случаев заболевания коронавирусом - больше половины приходится на областной центр и Мценский район - 26 заражений. В связи с этим в регионе вводятся новые обязательные меры профилактики. Первые касаются общественного транспорта как одного из наиболее опасных объектов в части распространения коронавируса.



Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Необходимо обеспечить, чтобы водители транспортных средств, осуществляющие пассажирские перевозки, использовали средства индивидуальной защиты - одноразовые маски, перчатки и проводили регулярную обработку рук кожными антисептиками или дезинфицирующими средствами».

Это же касается и легковых такси. Кроме того, губернатор поручил правительству региона разработать правовые механизмы запрещающие орловцам посещать поликлиники, магазины и общественный транспорт без средств индивидуальной защиты. Срок - до конца текущей недели. Кроме того департаменту здравоохранения поручено проработать критический прогноз распространения COVID-19 в нашем регионе и соответствующие механизмы реагирования – в частности, в здравоохранение готовится к увеличению коечного фонда.



Департаменту здравоохранения необходимо проработать маршрутизацию пациентов в условиях эпидемии - то есть, организовать деятельность таким образом, чтобы орловцы продолжали получать необходимые медуслуги, не связанные с профилактикой и лечением коронавируса.



Закроются на карантин и соцучреждения с круглосуточным пребыванием людей.



Валентина Нордстрем, первый заместитель председателя правительства Орловской области: «В четырех интернатных учреждениях с круглосуточным пребыванием детей готовятся организационные мероприятия по переводу учреждений в режим карантина и вахтовый метод работы - чтобы не допустить инфицирование через персонал наших детей».

Сегодня в администрации опровергли информацию о том, что в перинатальном центре есть заболевшие коронавирусом. При повторном диагностировании COVID-19 у беременной орловчанки не подтвердился, как отметил Иван Залогин. При этом официально он завтра подтвердит факт заболевания в психиатрической больнице. По нашей информации там сейчас введён частичный карантин.





Антон Киселёв

22 апреля 2020 года



