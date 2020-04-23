Электронные пропуска в Орловской области в ближайшее время вводить не планируется

В настоящее время такой программный цифровой продукт нами рассматривается как один из возможных элементов управления ситуацией в случае, если обстоятельства этого потребуют. Мы обязаны прогнозировать разные течения ситуации и пока на данный момент проинформировали Минкомсвязь о готовности, в случае необходимости, использовать сервис «Госуслуги СТОП Коронавирус», а не разрабатывать собственный продукт или приобретать его аналогию», - сообщает
региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.