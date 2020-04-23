Электронные пропуска в Орловской области в ближайшее время вводить не планируется Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. В рамках внедрения системы к федеральной платформе могут быть подключены семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.





﻿Официальный комментарий правительства Орловской области:

«Орловская область работает по всем сценариям возможного развития ситуации. В качестве потенциально возможного оперативного решения не может исключаться использование положительных практик других регионов в части контроля и ограничения передвижения в период карантинных мер. Система электронных спецпропусков может быть допущена к развертыванию в исключительной ситуации и только если Правительством Орловской области будет принято соответствующее решение. !!!На данный момент таких решений не принималось.

В настоящее время такой программный цифровой продукт нами рассматривается как один из возможных элементов управления ситуацией в случае, если обстоятельства этого потребуют. Мы обязаны прогнозировать разные течения ситуации и пока на данный момент проинформировали Минкомсвязь о готовности, в случае необходимости, использовать сервис «Госуслуги СТОП Коронавирус», а не разрабатывать собственный продукт или приобретать его аналогию», - В настоящее время такой программный цифровой продукт нами рассматривается как один из возможных элементов управления ситуацией в случае, если обстоятельства этого потребуют. Мы обязаны прогнозировать разные течения ситуации и пока на данный момент проинформировали Минкомсвязь о готовности, в случае необходимости, использовать сервис «Госуслуги СТОП Коронавирус», а не разрабатывать собственный продукт или приобретать его аналогию», - сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.





Орловское Информбюро

23 апреля 2020 года



