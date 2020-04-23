четверг 23.04.2020 13:11:30 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Электронные пропуска в Орловской области в ближайшее время вводить не планируется

Минкомсвязи России получило заявки от 21 субъекта РФ на внедрение федерального решения выдачи цифровых пропусков. В рамках внедрения системы к федеральной платформе могут быть подключены семь регионов Центрального федерального округа - Костромская, Тульская, Тамбовская, Ярославская, Владимирская, Белгородская и Орловская области.


﻿Официальный комментарий правительства Орловской области:

«Орловская область работает по всем сценариям возможного развития ситуации. В качестве потенциально возможного оперативного решения не может исключаться использование положительных практик других регионов в части контроля и ограничения передвижения в период карантинных мер. Система электронных спецпропусков может быть допущена к развертыванию в исключительной ситуации и только если Правительством Орловской области будет принято соответствующее решение. !!!На данный момент таких решений не принималось

В настоящее время такой программный цифровой продукт нами рассматривается как один из возможных элементов управления ситуацией в случае, если обстоятельства этого потребуют. Мы обязаны прогнозировать разные течения ситуации и пока на данный момент проинформировали Минкомсвязь о готовности, в случае необходимости,  использовать сервис «Госуслуги СТОП Коронавирус», а не разрабатывать собственный продукт или приобретать его аналогию», - сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции.
 



Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.