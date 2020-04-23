Коротко о главном

Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».

- В регионе ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. И для тех, кто работает, и для тех, кто сидит дома.





- Последним аргументом в ссоре стал нож. На жительницу Должанского района завели уголовное дело.





- Острые вопросы - актуальные ответы. Зампред правительства региона Игорь Тиньков в эксклюзивном интервью ответил на вопросы ГТРК «Орел».





- Соблюдайте правила. В МЧС подметили - апрель становится самым огнеопасным месяцем.





- Волонтеры раскрасили дни рождения маленьким орловцам.



