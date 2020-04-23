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Коротко о главномВести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».
- В регионе ужесточаются меры по борьбе с коронавирусом. И для тех, кто работает, и для тех, кто сидит дома.
- Последним аргументом в ссоре стал нож. На жительницу Должанского района завели уголовное дело.
- Острые вопросы - актуальные ответы. Зампред правительства региона Игорь Тиньков в эксклюзивном интервью ответил на вопросы ГТРК «Орел».
- Соблюдайте правила. В МЧС подметили - апрель становится самым огнеопасным месяцем.
- Волонтеры раскрасили дни рождения маленьким орловцам.
Вести-Орёл
23 апреля 2020 года