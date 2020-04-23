В Орловской области задержали трех нетрезвых водителей

Сотрудниками ГИБДД ежедневно проводят рейдовые мероприятия по выявлению нетрезвых водителей. За прошедшие сутки таких было выявлено трое. Как выяснилось, один из них попался повторно. Двое отказались от прохождения освидетельствования.

За управление автомобилем в нетрезвом состоянии придется заплатить штраф в размере тридцати тысяч рублей, при этом водитель лишается прав

на срок от полутора до двух лет. Кстати, повторное нарушение влечет уголовную ответственность по ст. 264.1 УК РФ, сообщает пресс-служба УГИБДД по Орловской области.