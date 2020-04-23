В Орловской области вводится запрет на продажу билетов в Москву

Попасть в столицу могут только те, у кого есть специальный пропуск.

Об этом сообщил накануне руководитель департамента строительства, транспорта, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.