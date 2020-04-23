В Орловской области вводится запрет на продажу билетов в Москву

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В Орловской области вводится запрет на продажу билетов в МосквуПопасть в столицу могут только те, у кого есть специальный пропуск.
Об этом сообщил накануне руководитель департамента строительства, транспорта, ТЭК, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства Орловской области Денис Блохин.
Денис Блохин: «Мы начинаем вводить ограничения на продажу автобусных и железнодорожных билетов. Так, вводится запрет на продажу билетов в Москву. Приобрести их смогут только те, кто имеет оформленные в установленном порядке пропуска на дату прибытия в столицу».
Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года