Тесты на коронавирус в орловской психбольнице дали отрицательный результат

В связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции у одного из пациентов психиатрической больницы два корпуса медучреждения закрыты на карантин. Сотрудники медучреждения прошли тестирование. Губернатор пообещал проинформировать орловцев о результатах.
«Вчера я говорил, что под сомнением Роспотребнадзора находились 5 человек. За ночь они были повторно протестированы, ни у кого из потенциально инфицированных заболевание коронавирусом не подтвердилось. Продолжаем удерживать ситуацию на нулевой отметке в динамике.
В настоящий момент в лечебном учреждении продолжаются карантинные мероприятия, обеспечено исполнение требуемых санитарных норм и правил, проведена противоинфекционная обработка помещений. Всего было проверено 182 человека. По всем из них имеются отрицательные (первичные) результаты тестирования на коронавирус.
Вместе с тем имеющийся контингент лиц разделен на группы исходя из степени риска возможного инфицирования. Специалистами Роспотребнадзора предложено осуществить повторное цикличное тестирование в отношении порядка 100 человек. По результатам полученных исследований будем принимать последующие решения. Ситуация находится под контролем».