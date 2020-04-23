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Тесты на коронавирус в орловской психбольнице дали отрицательный результат

Накануне глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram о подтвержденном случае COVID-19 у одного из пациентов психиатрической больницы в Орле.


В связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции у одного из пациентов психиатрической больницы два корпуса медучреждения закрыты на карантин. Сотрудники медучреждения прошли тестирование. Губернатор пообещал проинформировать орловцев о результатах. 
 
Сегодня в сетевых аккаунтах Андрея Клычкова появился официальный комментарий: 
 
«Вчера я говорил, что под сомнением Роспотребнадзора находились 5 человек. За ночь они были повторно протестированы, ни у кого из потенциально инфицированных заболевание коронавирусом не подтвердилось. Продолжаем удерживать ситуацию на нулевой отметке в динамике.
 
В настоящий момент в лечебном учреждении продолжаются карантинные мероприятия, обеспечено исполнение требуемых санитарных норм и правил, проведена противоинфекционная обработка помещений. Всего было проверено 182 человека. По всем из них имеются отрицательные (первичные) результаты тестирования на коронавирус.
 
Вместе с тем имеющийся контингент лиц разделен на группы исходя из степени риска возможного инфицирования. Специалистами Роспотребнадзора предложено осуществить повторное цикличное тестирование в отношении порядка 100 человек. По результатам полученных исследований будем принимать последующие решения. Ситуация находится под контролем».



Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года
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