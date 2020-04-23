Тесты на коронавирус в орловской психбольнице дали отрицательный результат

Накануне глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram о подтвержденном случае COVID-19 у одного из пациентов психиатрической больницы в Орле.

В связи с подтвержденным случаем коронавирусной инфекции у одного из пациентов психиатрической больницы два корпуса медучреждения закрыты на карантин. Сотрудники медучреждения прошли тестирование. Губернатор пообещал проинформировать орловцев о результатах.

Сегодня в сетевых аккаунтах Андрея Клычкова появился официальный комментарий: