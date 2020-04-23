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В Орловской области пожары все чаще возникают из-за неисправных электроприборов


Апрель - самый неблагополучный в пожарном отношении месяц. К таким выводам, проанализировав статистику, пришли в региональном главке МЧС. Рост числа вызовов, прежде всего, связан с повальным горением усохшего травостоя и сжиганием мусора. Однако в этом году, в условиях пандемии, режим самоизоляции, предписанный орловцам, внес в пожарную статистику свои коррективы. Как сообщили в МЧС, возросло число пожаров электрического происхождения.
 
Наталья Акулова, начальник пресс-центра ГУ МЧС России по Орловской области: «В условиях нахождения дома увеличивается нагрузка на электрические сети. И нужно соблюдать правила безопасности в быту. Наши специалисты выявили, что именно в выходные дни - в субботу и воскресенье, происходит наибольшее количество пожаров. Гибель людей фиксируется чаще всего в вечернее и ночное время - с 22.00 до 8:00, это порядка 68% от общей численности погибших людей на пожарах».



Иван Суверин
23 апреля 2020 года
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