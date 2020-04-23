Орловские школьники проведут всероссийский открытый урок

На следующей неделе ученики лицея №18 в онлайн-формате расскажут всем желающим о своём музее «Зеркало истории» и о проекте, над которым они работали последние месяцы. Кстати, он станет частью совместного проекта с московским Музеем Победы.

Оригинальная фашистская агитлистовка с призывом к предательству Родины и переходу в германскую армию является одним из самых ценных экспонатов музея «Зеркало истории» орловского лицея № 18. О том, как они распространялись, ребята обязательно расскажут на предстоящем уроке.

Станислав Галуцких, ученик лицея №18 г. Орла: «Это были холостые снаряды и туда помещались такие листовки. Когда снаряд разрывался, листовки разбрасывались вокруг».

А ещё ребята знают всех до единого орловцев, участвовавших в первом параде Победы, всех наших земляков, ставших жертвами Освенцима, и их освободителей, каждого уроженца Орловщины, который в годы Второй мировой состоял в Европейском сопротивлении, - все эти истории ученики 18-го лицея собирали в ходе многомесячных исследований.

Марина Самарина, педагог-организатор музея «Зеркало истории» лицея №18 г. Орла: «В 2019 году наш музей «Зеркало истории», пройдя конкурсный отбор, стал партнером Музея Победы на Поклонной горе - единственный среди школьных музеев Орловщины. В рамках сотрудничества на следующей неделе мы проведем Урок Победы - это будет видео-урок».

Планов на 9 мая в лицее было много - ученики готовили целый ряд мероприятий. Но пандемия и сюда внесла свои коррективы. Правда, ребята от идей всё равно не отказались. Одной из таких стал проект «Наш прадед – герой», сначала ребята готовили целую экспозицию в музее, а теперь о своих героических предках они рассказывают в социальных сетях.

Оксана Позднякова, директор лицея №18 г. Орла: «Я думаю, что карантин когда-то завершится, и мы вернемся в школу, и мероприятия, посвященные 9 мая, которые были запланированы, мы обязательно проведем».

Совсем недавно успехи музея «Зеркало истории» были отмечены другой организацией - Всероссийским союзом ветеранов. За вклад в воспитание молодёжи музей был удостоен грамоты общества и внесён в Почётную книгу.