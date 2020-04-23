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Инспекторы Госпожнадзора продолжают убеждать орловцев не сжигать мусор и сухую растительность

Там, где возгорания наиболее вероятны, проводятся рейды с использованием беспилотников.


По числу возгораний травы и лесной подстилки весна 2020 года, похоже, войдет на Орловщине в перечень антирекордов. К 22 апреля количество выездов на тушение у орловских пожарных перевалило за 1800. И чтобы хоть отчасти сократить число огненных рейсов, инспекторы должны дойти до каждого потенциального нарушителя. Профилактические мероприятия проводятся ежедневно и ежедневно выявляются нарушители.
 
Чтобы отвадить орловцев от опасных манипуляций с огнем, инспекторы не жалеют ни красок, ни эпитетов. А тех, кто упорно использует на дачных участках огонь, проверяющие стараются переубедить.
 
Административные меры инспекторы применяют только к злостным нарушителям, а выявлять их Госпожнадзору помогает беспилотная авиация. Однако инспекторы сознают: до конца проблему стихийных палов решит лишь разросшаяся буйная зелень, да и то лишь до осени.



Иван Суверин
23 апреля 2020 года
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