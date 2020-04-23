Проект Федерального закона № 938201 «О внесении изменений в статьи 157 и 157.2 Жилищного кодекса Российской Федерации в части регулирования порядка изменения размера платы за коммунальные услуги, предоставленные с нарушением установленных требований»

Правительство РФ предлагает изменить ответственность за некачественное предоставление коммунальных услуг.

Согласно законопроекту, при предоставлении коммунальных услуг с перерывами, превышающими установленную продолжительность, и (или) с нарушением качества их предоставления осуществляется изменение размера платы за коммунальные услуги в порядке, установленном Правительством РФ, вместо выплаты потребителю штрафа, как это предусмотрено в настоящее время.



Как отмечает эксперт Правовой клиники Среднерусского института управления – филиала РАНХиГС Николай Внуков, изменение размера платы осуществляется лицом, предоставляющим коммунальные услуги в соответствии с заключенным договором.



Также устанавливается порядок взаимодействия лица, ответственного за содержание и ремонт общего имущества в многоквартирном доме и ресурсоснабжающей организации по возмещению ей фактически понесенных расходов вследствие изменения размера платы за коммунальные услуги.