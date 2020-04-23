Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- 11 новых случаев заболевания за сутки. Состояние пациентов - стабильное.



- Там, куда дойти невозможно, долетит беспилотник. Как дроны помогают бороться с палами сухостоя?



- Школьный музей «Зеркало истории» стал партнером Музея Победы на Поклонной горе. Вскоре пройдет всероссийский открытый урок.



- Как самоизоляция повлияла на спортивные планы двукратного чемпиона мира по рукопашному бою?



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Вести-Орёл

23 апреля 2020 года



