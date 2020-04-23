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Индивидуальные предприниматели могут направить заявление о прекращении своей деятельности без электронной подписи


ФНС России доработала сервис «Государственная регистрация ЮЛ и ИП» для направления заявления в регистрирующий орган о прекращении деятельности индивидуального предпринимателя без электронной подписи.
Такая возможность предоставлена индивидуальным предпринимателям на период действия ограничений в связи с коронавирусом (COVID-19).


Заявитель может сформировать и направить заявление в регистрирующий орган в электронном виде. Одновременно с заявлением направляются скан-образ или фотография страниц паспорта с информацией о выдаче документа, серии и номере. Также необходимо указать ФИО лица, которому принадлежит документ, и приложить фотографию. Кроме того, необходимо сделать собственное фото (селфи) с этим документом, открытым на тех же страницах, для подтверждения личности.

В течение пяти рабочих дней на адрес электронной почты, указанной при формировании заявления, регистрирующий орган направит документы по результатам рассмотрения заявления, сообщает пресс-служба УФНС России по Орловской области.

Регистрирующим органом на территории Орловской области является Межрайонная ИФНС России № 9 по Орловской области.


Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года
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