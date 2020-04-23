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Не все семена подходят для посадки

В Орловской области управлением Россельхознадзора снято с реализации около 12 тысяч пакетов семян сомнительных сортов и посевных качеств.


В первом квартале 2020 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в нашем регионе провело 61 внеплановую проверку в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, торгующих семенами сельскохозяйственных растений.

При этом было проконтролировано 64,5 тыс. пакетов семян овощных культур. Из них выявлено без соответствующих документов
5,2 тыс. пакетов семян. Выявлены и семена, не включенные в Госреестр, -
5,8 тысяч пакетов. Среди них семена томатов, огурцов, капусты, перца, моркови.

По итогам контрольно-надзорных мероприятий Управление Россельхознадзора составило 26 протоколов, по которым были вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов.

Партии семян, сорта которых отсутствовали в Госреестре и не соответствовали требованиям ГОСТов, были сняты с реализации (11,8 тыс. пакетов), сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.


Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года
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