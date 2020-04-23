Не все семена подходят для посадки В Орловской области управлением Россельхознадзора снято с реализации около 12 тысяч пакетов семян сомнительных сортов и посевных качеств.





В первом квартале 2020 года Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской областям в нашем регионе провело 61 внеплановую проверку в отношении индивидуальных предпринимателей и физических лиц, торгующих семенами сельскохозяйственных растений.



При этом было проконтролировано 64,5 тыс. пакетов семян овощных культур. Из них выявлено без соответствующих документов

5,2 тыс. пакетов семян. Выявлены и семена, не включенные в Госреестр, -

5,8 тысяч пакетов. Среди них семена томатов, огурцов, капусты, перца, моркови.



По итогам контрольно-надзорных мероприятий Управление Россельхознадзора составило 26 протоколов, по которым были вынесены постановления о привлечении виновных лиц к административной ответственности в виде штрафов.



Партии семян, сорта которых отсутствовали в Госреестре и не соответствовали требованиям ГОСТов, были сняты с реализации (11,8 тыс. пакетов), сообщает пресс-служба ТУ Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.





Орловское Информбюро

23 апреля 2020 года



