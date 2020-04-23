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Для экс-голкипера ФК «Орел» Романа Клюкина футбольный сезон не остановился

Воспитанник орловского футбола сейчас выступает в Первой лиге Чемпионата Беларуси.


Роман Клюкин заявлен за команду «Волна» города Пинск. В Беларусь орловец переехал из Крыма, где провел первую часть футбольного сезона 2019-2020 годов. Также в текущем сезоне Роман Клюкин сыграл за студенческую сборную ОрелГУ на мини-турнире Национальной студенческой футбольной лиги в Евпатории. Ранее голкипер выступал за ФК «Орел» и ФК «Калуга» в Первенстве ПФЛ.

Роман Клюкин, голкипер ФК «Волна» (г.Пинск): «С одной стороны – здорово, что мы продолжаем заниматься любимым делом. С другой стороны – не хочется подвергать опасности ни себя, ни своих близких. Обстановка здесь такая же, как и в России, но режима самоизоляции нет. Все сотрудники и обслуживающий персонал в масках. При входе всем обрабатывают руки антисептиком. Зрителей на первом матче сезона было немного – человек 200-300. По сравнению с прошлым годом это гораздо меньше».



Валентина Дорохова
23 апреля 2020 года
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