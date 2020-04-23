В Орле один пациент подключен к аппарату искусственной вентиляции легких Об этом сегодня сообщил руководитель департамента здравоохранения Иван Залогин, отвечая на вопросы журналистов во время онлайн-брифинга.





Состояние пациента, подключенного к аппарату ИВЛ, оценивается медиками как тяжелое.



Как сообщил глава регионального департамента здравоохранения, уже проведена инвентаризация аппаратов ИВЛ. Аппараты, которые не используются, будут переданы на борьбу с новой коронавирусной инфекцией.



Говорили и о ситуации в орловской психбольнице. Иван Залогин подтвердил, что у одного пациента диагностировали коронавирусную инфекцию. В связи с этим был проверен медперсонал – все результаты отрицательные.





Надежда Невматулина

23 апреля 2020 года



