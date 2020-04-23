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Андрей Клычков проинспектировал ход строительных работ дома №11 по улице Раздольной в городе Орле


Это был один из проблемных объектов жилищного строительства в регионе, который на сегодняшний момент достраивается. Сейчас на объекте завершаются штукатурные работы, заливка стяжки полов квартир. Благоустраивается территория. Предполагаемый срок завершения работ – II квартал 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области.

Также возобновлено строительство ещё одного проблемного объекта - дома №159 по улице Дружбы Народов в Ливнах.

Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «В целом на сегодняшний момент на контроле находятся девять домов. Участникам долевого строительства трех домов (ул. Панчука, 83, жилые комплексы ул. Раздольной и мкр «Зареченский» квартал 19 в городе Орле) выплачивается компенсация. По двум домам (г. Орел, ул. Бурова, 46 и пгт Нарышкино, ул. Садовая, 10б) проводятся процедуры для подготовки к заседанию наблюдательного совета федерального Фонда защиты прав граждан - участников долевого строительства».

Кроме Фонда помощь в этой работе оказывает Единый институт развития в жилищной сфере - ДОМ.РФ, при широкой поддержке Правительства РФ и Минстроя России.

Строительство ещё двух домов (в д. Образцово Орловского района) находится на контроле департамента надзорной и контрольной деятельности Орловской области в части соблюдения графика работ.


Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года
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