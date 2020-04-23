Железнодорожный вокзал Орла - в условиях COVID-19 Единение служб на вокзале «Орёл» - пример успешно работающей системы противодействия распространению новой коронавирусной инфекции.





Несмотря на непростую эпидемиологическую ситуацию, вокзал, как и вся железная дорога, продолжает устойчиво функционировать, обеспечивая бесперебойное движение пассажирских и грузовых поездов. Снижение пассажиропотока и сокращение количества пассажирских поездов не влияет на мобильность населения нашего региона.



Юрий Кобзарь, заместитель начальника Московской железной дороги по территориальному управлению: «С учётом складывающейся ситуации на Московской железной дороге и в частности в Орловско-Курском регионе определён ряд мероприятий по минимизации рисков распространения коронавирусной инфекции. В пассажирских и пригородных поездах ведётся обработка подвижного состава, так как сегодня железнодорожный транспорт остаётся основным средством перемещения в Орловской области. Всех пассажиров встречают, им проводятся замеры температуры и анкетирование, чтобы в дальнейшем делать сопровождение этим пассажирам».

Дезинфекция, соблюдение социальной дистанции и проверка состояния здоровья – вот что, по мнению сотрудников вокзала, обеспечит стабилизацию обстановки. Наклейки повсюду – они напоминают о соблюдении безопасного расстояния. При проверке пассажиры выкладывают личные вещи, для этого им предоставляются индивидуальные пакеты, которые потом утилизируются. О правилах поведения пассажиры информируются по громкой связи и с помощью видеороликов. Два раза в сутки – полная влажная уборка, раз в два часа – дезинфекция всех поверхностей, которых может касаться пассажир, каждые полтора часа – проветривание всех помещений вокзала. Медпункт вокзала работает круглосуточно в режиме повышенной готовности.



Сергей Логвинов, начальник железнодорожного вокзала «Орёл»: «Мы используем также бактерицидные лампы для обеззараживания воздуха. Всем работникам вокзала каждые четыре часа осуществляется измерение температуры. Совместно с руководством «РЖД Медицина» в г. Орёл организовано помещение, которое приспособлено под изолятор».

На помощь железнодорожникам пришли сотрудники МЧС, которые специальным дезинфицирующим раствором дополнительно обработали помещения вокзала. За порядком следит транспортная полиция, осмотр пассажиров проводят специалисты городской поликлиники. При малейшем подозрении пассажир изолируется в специальное помещение - там он будет ожидать фельдшера, отсюда же его могут переправить к машине скорой медицинской помощи, минуя основную территорию вокзала.



Со времени введения таких мер было выявлено четыре случая, требующих особой проверки. Контроль не ослабевает, так что у пассажиров меньше поводов для волнения. Но Московская железная дорога просит орловцев по возможности воздержаться от поездок в ближайшее время.





Ирина Костина

23 апреля 2020 года



