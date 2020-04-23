Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла из-за пандемии испытывает трудности О том, как помочь муниципальному предприятию, говорили сегодня в Орловском горсовете.





Как отметил председатель комитета по бюджету и налоговой политике

Владимир Негин, пассажиропоток уменьшился настолько, что предприятие неспособно будет выплачивать зарплату. Было предложено перераспределить бюджет для поддержки ТТП.



Владимир Негин: «Мы предлагаем средства на компенсацию льготного проезда, которым люди сейчас не имеют возможности пользоваться, перенаправить на оказание финансовой помощи трамвайно-троллейбусному предприятию».

Перераспределяемая сумма — 15 млн рублей.



Предложение будет вынесено на заседание горсовета 30 апреля, сообщает сайт Орловского горсовета.





Орловское Информбюро

23 апреля 2020 года



