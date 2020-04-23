Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла из-за пандемии испытывает трудности

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Трамвайно-троллейбусное предприятие Орла из-за пандемии испытывает трудностиО том, как помочь муниципальному предприятию, говорили сегодня в Орловском горсовете.
Как отметил председатель комитета по бюджету и налоговой политике
Владимир Негин, пассажиропоток уменьшился настолько, что предприятие неспособно будет выплачивать зарплату. Было предложено перераспределить бюджет для поддержки ТТП.
Владимир Негин: «Мы предлагаем средства на компенсацию льготного проезда, которым люди сейчас не имеют возможности пользоваться, перенаправить на оказание финансовой помощи трамвайно-троллейбусному предприятию».
Перераспределяемая сумма — 15 млн рублей.
Предложение будет вынесено на заседание горсовета 30 апреля, сообщает сайт Орловского горсовета.
Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года