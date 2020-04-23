В период пандемии пени начисляться не будут, но саму оплату коммунальных услуг никто не отменял

В связи с введенным режимом самоизоляции из-за распространения коронавирусной инфекции, ежемесячные траты орловцев за коммунальные платежи по подсчетам экспертов могут вырасти в среднем на 30%. Поэтому правительством разработаны антикризисные меры поддержки граждан. В период пандемии пени начисляться не будут, но саму оплату услуг никто не отменял.



Так, в «Орловском энергосбыте» рекомендовали не накапливать долги и оплачивать электроэнергию вовремя.



Юрий Лаштабега, директор по реализации электрической энергии и мощности ООО «Орловский энергосбыт»: «Оплата коммунальных услуг в период карантина не отменяется, поэтому «Орловский энергосбыт» рекомендует не накапливать долги, стараться своевременно оплачивать электрическую энергию по квитанциям, чтобы в будущем избежать проблем оплаты коммунальных услуг за несколько месяцев одновременно».

Что касается индивидуальных предпринимателей и юридических лиц, то в данном случае все остается по-прежнему. Платежи должны быть оплачены во время, их задержка повлечет начисление пени.





Анна Вайсергисер

23 апреля 2020 года



