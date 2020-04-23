Готов ли Орел к тотальному масочному режиму? В городской транспорт, магазины, больницы и другие общественный места нельзя будет зайти без маски - этот вопрос сейчас прорабатывается органами власти. Отговорка, что маску невозможно достать, теперь не пройдет - в аптеках они появились в достатке.





То, что водители общественного транспорта обязаны быть в перчатках и масках для личной безопасности - уже не вопрос, а вот среди пассажиров такие правила соблюдают далеко не все. Хотя большинство предпочитает не рисковать здоровьем.



Пока ношение масок - дело добровольное, но может случиться так, что в магазин или маршрутку без средств защиты органов дыхания уже не пустят. Тем более что маски теперь не дефицит. Только «Орелфармация» ежедневно снабжает свои и муниципальные аптеки и организации тысячами масок. Актуальный товар, который сейчас производят многие орловские предприятия легкой промышленности и частные фирмы, поступает именно туда.



Гигиенические многоразовые маски, в отличие от медицинских, сшиты из обычного хлопка, их можно стирать, кипятить и отпаривать. Антисептическими свойствами не обладают, но как барьерное средство защиты органов дыхания - подходят.



Татьяна Дубовик, директор ГУП Орловской области «Орёлфармация»: «Маски выполнены в соответствии с методическими рекомендациями, которые разработаны Минпромторгом, кроме того они проходят исследования в нашем Роспотребнадзоре, об этом имеются заключения. И при заключении договоров с нашими производителями в пакет документов входят документы, подтверждающие качество и безопасность масок».

Отпускная цена - 38 рублей за штуку. Именно по такой стоимости они и продаются в аптеках «Орёлфармации». В муниципальных - гигиенические маски стоят на несколько рублей дороже, но так же, как средства дезинфекции и перчатки, сейчас пользуются большим спросом.



Михаил Юдин, директор муниципальной аптеки №2 г. Орла: «Спрос есть, сейчас немного упал, в связи с тем, что люди уже, наверное, насытили свои потребности. В первые дни апреля спрос был огромный - их брали предприятия, организации, физические лица сотнями, вплоть до тысяч».

Помимо «масочного», во многих субъектах России уже введен пропускной режим. На Орловщине прорабатывают все сценарии развития ситуации. Не исключают опыт других регионов в части возможного усиления мер.



Андрей Артёмов, заместитель руководителя департамента информационных технологий Орловской области: «Была подана заявка на получение доступа к приложению и к системе «Госуслуги СТОП Коронавирус» - чтобы к этой системе получить доступ, отработать варианты ее работы и те моменты, которые будут возникать при подключении и при работе системы, чтобы быть готовыми к любым вариантам развития событий, в то числе и при ухудшении ситуации в Орловской области».

В правительстве региона говорят: система электронных спецпропусков может быть введена только в исключительной ситуации. Пока таких решений не принималось. Также как и ограничение нахождения граждан в общественных местах без масок. Сейчас только прорабатывается этот правовой механизм. Поэтому, куда отправиться и как передвигаться, пока граждане могут решать сами. Но не стоит забывать о режиме самоизоляции и личной безопасности.





Татьяна Тимохина

23 апреля 2020 года



