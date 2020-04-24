109 орловцев пострадали от укусов клещей 37 из них – дети.





Как сообщает региональный Роспотребнадзор, 109 человек обратились

медицинские организации Орловской области из-за укусов клещей. Количество обратившихся по поводу укусов клещами увеличилось на 70,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.



По данным оперативного еженедельного мониторинга заболеваний, передающихся клещами, на территориях области не зарегистрировано.



Инфицированность клещей возбудителями боррелиоза составила – 18,3% от числа исследованных.



В настоящее время в Орле проводятся противоклещевые обработки территорий летних оздоровительных учреждений, детских дошкольных и образовательных учреждений, мест массового отдыха населения.



В Орле уже обработали Городской парк, сквер «Орловских партизан», базу отдыха «Зеленый берег», урочище Медведевский лес, территорию, прилегающую к Щекотихинскому пруду. В Орловском районе обработали территории школ и детских садов.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



