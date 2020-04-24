Сегодня в Орловской области стартует весенний этап региональной акции «Вахта Памяти-2020» Региональная акция состоится с 24 апреля по 9 мая 2020 года.





Поисковые работы будут проходить на территории Болховского, Глазуновского, Дмитровского, Должанского, Залегощенского, Колпнянского, Ливенского, Малоархангельского, Мценского, Новосильского и Орловского районов области.



В связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции среди участников не будет поисковиков из других российских регионов и иностранных государств. Поисковики примут все необходимые санитарно-эпидемиологические меры, препятствующие распространению COVID-19, будут работать в малых группах. Также введено возрастное ограничение на участие в акции: к раскопкам не допускаются несовершеннолетние и люди, старше 65 лет, сообщает информационный портал Орловской области.



Всего в весеннем этапе «Вахты Памяти-2020» планируется участие 238 человек из 10 поисковых организаций и объединений Орловской области.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



