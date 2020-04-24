В Орле увековечат память военных летчиков Возле памятника летчикам на ул. Комсомольской будут установлены мемориальные плиты с именами погибших в годы Великой Отечественной войны.





Увековечить памяти летчиков предложило молодежное поисковое объединение «Огненная дуга». Вопрос обсудили депутаты профильного комитета по образованию, культуре и социальной политике Орловского горсовета. Народные избранники поддержали предложение.



Как отметила председатель профильного комитета Татьяна Малыгина, проект согласован с градостроительным советом Орловской области и с управлением по государственной охране объектов культурного наследия Орловской области.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



