В исправительных учреждениях Орловской области находятся 3612 осужденных Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков.





В УФСИН России по Орловской области прошла коллегия по итогам оперативно-служебной, производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности за 1 квартал 2020 года.



Больше всего в исправительных учреждениях региона содержится осужденных за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков – 1060 человек, за убийство осуждены 590 человек, 545 – за кражу, 158- разбой, 154- грабеж,136- умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Больше всего осужденных (1113 человек) отбывают наказание сроком от 5 до 10 лет, до 3 лет - 876, от 3 до 5 лет - 733.



Подавляющее большинство содержащихся в исправительных учреждениях (2596 осужденных) среднего возраста – от 25 до 55 лет, 95 осужденных старше 60 лет.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



