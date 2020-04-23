Залегощенский район присоединился к международной акции «Сад памяти» В Залегощи у школ №1 и №2 было высажено 30 сортовых яблонь.





Залегощенцам также предложили посадить молодое деревце на своем приусадебном участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом акции #СадПамятиДома и поделиться на своих страницах в социальных сетях историями подвигов родных и близких, прошедших войну.



В Орловской области к акции уже присоединились Хотынецкий, Троснянский, Малоархангельский и Урицкий районы. Не остался в стороне и Орел – в посадке деревьев принял участие губернатор Андрей Клычков.

Посадил саженец с орловской земли и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.



Акция «Сад памяти» проводится в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.



В связи с распространением коронавируса количество участников мероприятия было ограничено и проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.





Орловское Информбюро

23 апреля 2020 года



