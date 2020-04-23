четверг 23.04.2020 23:43:06 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Залегощенский район присоединился к международной акции «Сад памяти»

В Залегощи у школ №1 и №2 было высажено 30 сортовых яблонь.


Залегощенцам также предложили посадить молодое деревце на своем приусадебном участке, нанести его местоположение на интерактивную карту на сайте садпамяти2020.рф, разместить в соцсетях фотографии деревца с хештегом акции #СадПамятиДома и поделиться на своих страницах в социальных сетях историями подвигов родных и близких, прошедших войну.

В Орловской области к акции уже присоединились Хотынецкий, Троснянский, Малоархангельский и Урицкий районы. Не остался в стороне и Орел – в посадке деревьев принял участие губернатор Андрей Клычков.
Посадил саженец с орловской земли и главный тренер «Локомотива» Юрий Семин.

Акция «Сад памяти» проводится в рамках подготовки к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. В рамках акции с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне.

В связи с распространением коронавируса количество участников мероприятия было ограничено и проходило с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований.


Орловское Информбюро
23 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.