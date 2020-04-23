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Андрей Клычков: «Сам вчера был удивлен»

В Орловской области не будет вводиться система электронных пропусков.
Об этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил сегодня во время прямого эфира в Instagram.


 Андрей Клычков: «Могу сказать, что сам вчера был удивлён той федеральной новости, которая прозвучала – что Орловская область будет вводить цифровые пропуска. Правда в этой истории очень простая. Орловской области было предложено протестировать систему с точки зрения технических возможностей эксплуатации на территории регионов Российской Федерации. Мы её протестировали у себя, но вводить её никто не собирается. Единственное, вчера на эмоциях я кому-то предложил получить пропуск – нашему руководителю департамента информационных технологий. Потому что так людей пугать и удивлять точно не стоит».

Сейчас в Орловской области зафиксированы 249 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 11.

По информации главы региона, 27 человек из заболевших ранее выздоровели, 8 из них добавились за последние 24 часа.

126 жителей региона помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 72 из них – с подозрением на заражение COVID-19. 1669 человек находятся на домашней изоляции, по ним проводятся контрольные мероприятия.


Артемий Лукьянчиков
23 апреля 2020 года
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