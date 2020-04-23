Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Будет ли в Орле введен масочный и пропускной режим? И хватит ли на всех средств защиты?



- Как регион готов противостоять вирусу? Сегодня на вопросы журналистов отвечал глава департамента здравоохранения Иван Залогин.



- Волонтеры продолжают помогать. Как предприниматели переквалифицировались в службу доставки, и что слышат в ответ от жителей?



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Вести-Орёл

23 апреля 2020 года



