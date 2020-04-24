пятница 24.04.2020 15:23:47 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 24 апреля

За последние сутки прирост заболевших составил 47 человек.


По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 24 апреля в Орловской области выявлено 296 заболевших коронавирусной инфекцией.
 
Как сообщил накануне в прямом эфире в Instagram губернатор области Андрей Клычков, 27 человек из заболевших ранее выздоровели.126 жителей региона помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 72 из них – с подозрением на заражение COVID-19. 1669 человек находятся на домашней изоляции, по ним проводятся контрольные мероприятия.
 
Два человека с коронавирусной инфекцией скончались.



Орловское Информбюро
24 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.