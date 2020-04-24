COVID -19: Ситуация в Орловской области по состоянию на 24 апреля За последние сутки прирост заболевших составил 47 человек.





По информации федерального оперативного штаба, по состоянию на 10:35 24 апреля в Орловской области выявлено 296 заболевших коронавирусной инфекцией. 27 человек из заболевших ранее выздоровели.126 жителей региона помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 72 из них – с подозрением на заражение COVID-19. 1669 человек находятся на домашней изоляции, по ним проводятся контрольные мероприятия. Как сообщил накануне в прямом эфире в Instagram губернатор области Андрей Клычков,человек из заболевших ранеежителей региона помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 72 из них – с подозрением на заражение COVID-19. 1669 человек находятся на домашней изоляции, по ним проводятся контрольные мероприятия. Два человека с коронавирусной инфекцией скончались.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



