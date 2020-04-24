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ЦБ: Банки продолжат перечислять пенсии на любые карты после 1 июля 2020 года


Согласно законодательству, до 1 июля текущего года должен завершиться перевод пенсионеров на карты национальной платежной системы «Мир». В настоящий момент большинство пенсионеров, которые по закону должны были быть переведены на карты «Мир», уже пользуются ими. Тем не менее есть те, кто еще не успел их получить.
 
Как сообщает информационное агентство ТАСС со ссылкой на сообщение Центробанка, «банки смогут продолжить перечислять пенсии на любые карты и после 1 июля 2020 года, чтобы у пенсионеров не было необходимости в условиях самоизоляции приходить в офисы кредитных организаций за картами «Мир».



Орловское Информбюро
24 апреля 2020 года
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