Коротко о главном

«Вести-Орёл» в 9:00 на телеканале «Россия».

- «Маска, я тебя знаю!». Хватит ли на всех средств защиты? Мы посетили орловские аптеки, чтобы выяснить это.





- Дезинфекция, социальная дистанция и проверка состояния здоровья. Как на орловском вокзале противостоят натиску вируса?





- Сегодня в регионе стартует «Вахта Памяти». В этом году она пройдет в ином формате.





- Спасибо за спасение. Орловских полицейских поблагодарили за помощь при пожаре.