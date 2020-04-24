В Орле полицейские эвакуировали людей до приезда пожарных

Жители многоэтажки по улице Блынского поблагодарили двух орловских полицейских за помощь, которую стражи порядка оказали им при пожаре, случившемся в одной из квартир вечером 2 апреля. Дым из окон третьего этажа сотрудники ППС Александр Вертинский и Никита Стебаков заметили во время патрулирования квартала.

Александр Вертинский, сотрудник ОБ ППС УМВД по г. Орлу: «Поднялись на третий этаж, где, собственно, было возгорание. Обнаружили эту квартиру, из которой шел дым. Подъезд был сильно задымлен уже к этому моменту, но, видимо, жильцы еще не знали о пожаре. Начали стучать соседям. Соседи вышли. Предупредили их, что в доме пожар и лучше всего эвакуироваться».

Полицейские попытались проникнуть в горящую квартиру, но сильное задымление мешало им вынести оттуда пострадавших, это сделали уже подоспевшие к месту происшествия пожарные. Своевременное обнаружение возгорания, считают в МЧС, позволило избежать тяжких последствий ЧП.