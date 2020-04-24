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На Орловщине в этом году появятся два новых физкультурно-оздоровительных центра

Из-за пандемии в Орловской области сейчас закрыты все спортивные школы и кружки, но запланированное строительство продолжается.


Как сообщил начальник управления физической культуры и спорта Орловской области Алексеем Берестовым. В этом году в Орловской области появятся два новых физкультурно-оздоровительных центра - один в Мценске, другой в детском лагере «Ветерок». Последний, кстати, сейчас является обсерватором. 
 
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «Работы ведутся с начала апреля, сейчас завозятся материалы. Обсерватор уже функционирует, первые постояльцы на прошлой неделе приехали. Но все ведется в строгом соответствии со всеми санитарными требованиями. Под обсерватор задействовано всего два корпуса. Строительство ведется на достаточном удалении».
 
Как сообщил Берестов, строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса ведется в рамках федерального проекта «Спорт - норма жизни», его стоимость - около 23 миллионов. Завершить строительство планируется в сентябре этого года.
 
ФОК будет включать в себя беговые дорожки (круг 200 метров), футбольное поле, которое в зимний период будет трансформироваться под хоккейный корт. Предусмотрены и зона воркаута, и площадка для стритбола, площадки для волейбола, баскетбола, трибуны. Как отметил Берестов, это практически аналог того физкультурно-оздоровительного комплекса открытого типа, который был реализован в Кромах.
 
Алексей Берестов, начальник управления физической культуры и спорта Орловской области: «В первую очередь ФОК будет рассчитан на посетителей спортивного лагеря «Ветерок». Это спортивная база, где будут тренироваться члены сборных команд Орловской области. Лагерь будет функционировать круглогодично. Теперь спортсмены будут больше находиться на территории Орловской области - именно для этого создаются все условия. Также в летний период туда смогут приезжать дети, которые будут отдыхать там в хороших современных комфортных условиях».
 
Такой же физкультурно-оздоровительный комплекс будет построен и в Мценске, с той лишь разницей, что расположится он в черте города - рядом с общеобразовательной школой №7. Поэтому планировка будет несколько изменена, но функционал при этом останется таким же, отметил Берестов. На мценский ФОК потратят также около 23 миллионов рублей.
 
В рамках нацпроекта продолжаются работы и на стадионе им Ленина в Орле. Сдать объект планируют в 2021 году. Появится футбольное поле с искусственным покрытием и в поселке Нарышкино.



Анна Вайсергисер
24 апреля 2020 года
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