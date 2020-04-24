Большинство новых заболевших в Орловской области – контактные По состоянию на 24 апреля в регионе подтверждено 47 новых случаев заражения COVID-19.





Как сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 12 прибыли из Москвы, у 35 был контакт с больным. Общее число больных коронавирусной инфекцией - 296 человек. Больше всего заболевших – в Орле (79 человек), затем идет Мценск и Мценский район (65 человек), затем идут Болховский район (25) и Орловский район (24).







Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



