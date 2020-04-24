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Большинство новых заболевших в Орловской области – контактные

По состоянию на 24 апреля в регионе подтверждено 47 новых случаев заражения COVID-19.


Как сообщает региональный оперативный штаб по недопущению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 12 прибыли из Москвы, у 35 был контакт с больным.
 
Общее число больных коронавирусной инфекцией - 296 человек.
 
Больше всего заболевших – в Орле (79 человек), затем идет Мценск и Мценский район (65 человек), затем идут Болховский район (25) и Орловский район (24).
 



Орловское Информбюро
24 апреля 2020 года
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