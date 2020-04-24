Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Количество орловцев, заболевших коронавирусом - увеличилось. Данные оперативного штаба - в нашем выпуске.



- В память о тех, кто отдал жизнь, спасая других, - минута молчания. Сегодня в МЧС почтили подвиг пожарных, погибших при исполнении служебного долга.



- Сегодня в регионе стартует «Вахта Памяти». К поискам приступят 10 организаций.



- Продукты и лекарства - доставят на дом. Как пенсионеры живут в период самоизоляции, и кто им помогает?



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Вести-Орёл

24 апреля 2020 года



