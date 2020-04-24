В Орловской области завершается посевная кампания Уже посеяно 99% от общего объёма ранних яровых зерновых культур





Завершается сев ярового рапса, подсолнечника. Свёклы пока посеяно 15% от запланированного показателя. Несмотря на сложные погодные условия, из-за которых почва оказалось сухой, уже начали давать всходы озимые посевы. И там, где влаги в почве недостаточно, будет проведена подкормка азотными удобрениями - это позволит получить хороший урожай.





Антон Киселёв

24 апреля 2020 года



