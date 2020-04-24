Сегодня в Орле вспоминали погибших сотрудников МЧС Сегодня свой рабочий день орловские пожарные начали с минуты молчания. В память о коллегах, погибших при исполнении служебного долга.





Есть свои герои и в Орловской области. Младший лейтенант Александр Комоско и сержант Виктор Лапшин погибли при тушении Дворца пионеров имени Ю.А. Гагарина 4 июля 1984 года. Посмертно были награждены медалями «За отвагу на пожаре». 10 февраля 2014 года пожар в строящемся доме на одной из улиц областного центра унес жизнь командира отделения пожарной части № 3 Железнодорожного района Орла, старшего сержанта внутренней службы Алексея Сопина. Чтобы удостовериться, что в доме больше не осталось людей, он вошел в горящий дом. Спустя пять минут здание обрушилось.

Наталия Акулова, начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Орловской области: «Последняя пятница апреля ежегодно в МЧС России это День памяти погибших сотрудников при исполнении служебных обязанностей. Во всех регионах нашей страны и, в том числе, в Орловской области в этот день, во время смены караулов, рано утром, во всех пожарно-спасательных подразделениях прошла минута молчания. Все наши коллеги вспомнили о тех, кого, к сожалению, уже нет с нами. Того, кто свою жизнь отдал за спасения других. В эти дни, кроме минуты молчания в пожарно-спасательных частях пройдут возложения к могилам наших погибших коллег».





Иван Суверин

24 апреля 2020 года



