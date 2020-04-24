Сотвори «Красу орловскую» Орловцам в период самоизоляции предложили принять участие в конкурсе традиционного народного костюма «Краса орловская».





Работ ждут от мастериц старше 18 лет, увлеченных созданием кукол в орловских фольклорных костюмах. Можно предоставить точную копию или стилизацию под старину. Положение конкурса опубликовано в группе «Дизайн по-русски». Помимо заявки и фотографии нарядов, нужно прислать описание - до 1 июня.



Марина Черина, куратор конкурса «Краса орловская»: «Цель и задачи - популяризовать наши корни, нашу историю. И чтобы это были не куклы-тильды, выкройки которых можно найти на просторах интернета, а сделать уникальные, с исконно орловскими корнями».





Татьяна Тимохина

24 апреля 2020 года



