В Орле сотрудники Росгвардии вступили в борьбу с коронавирусом Режим повышенной готовности, введенный по области в связи с распространением коронавируса, отразился на работе сотрудников вневедомственной охраны орловской Росгвардии. Теперь стражам порядка приходится не только следить за сохранностью имущества орловцев, но и выступать в качестве агитаторов.





Превратить патрульные машины в автомобили оповещения для сотрудников Росгвардии оказалось несложно. Однако этим их участие в противоэпидемических мероприятиях не ограничивается. Орловцев под роспись уведомляют об опасности инфекции и необходимости самоизоляции.



Повышенным вниманием стражей порядка пользуются люди в возрасте. Для стороннего наблюдателя сама процедура, возможно, и выглядит, как оформление административного протокола, что и породило уже множество кривотолков.



Сергей Захаров, начальник пресс-службы Управления Росгвардии по Орловской области: «Хочу еще раз уточнить, что сотрудники Росгвардии проводят профилактическую разъяснительную работу с гражданами. С момента введения режима повышенной готовности сотрудниками выдано более 250 уведомлений. Маршруты групп вневедомственной охраны приближены к местам возможного массового скопления людей и к парковым зонам».

Режим самоизоляции, который привел к временному закрытию ряда предприятий и учреждений, добавил работы экипажам вневедомственной охраны. Покинутые офисы, пустые банки и магазины - за ними теперь нужно приглядывать особенно тщательно. А вот закрытие питейных заведений на службе росгвардейцев сказалось положительно - скандалов и потасовок в городе стало на порядок меньше.





Иван Суверин

24 апреля 2020 года



