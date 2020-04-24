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СК проверит информацию об обрушении потолочного перекрытия в многоквартирном доме в Орле

Доследственная проверка инициирована по сообщениям средств массовой информации.


Накануне в региональных СМИ появились сообщения об обрушении потолочного перекрытия в одной из квартир дома № 113 по улице Серпуховской. Предварительно установлено, что данный дом признан аварийным в 2015 году и подлежит расселению.

Следствием будет дана правовая оценка бездействию должностных лиц, в чью компетенцию входят вопросы переселения граждан из ветхого и аварийного жилья.

В настоящее время по данному факту проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение, сообщает сайт СУ СК РФ по Орловской области.


Орловское Информбюро
24 апреля 2020 года
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