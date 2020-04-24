Орловские депутаты предлагают учредить государственную награду для медработников, работающих с COVID-инфицированными Сегодня состоялось заседания президиума Орловского облсовета.





С инициативой обратиться в Правительство РФ по вопросу об учреждении награды Российской Федерации для медработников, работающих с COVID-инфицированными, выступил зампред заксобрания Сергей Потемкин. Предложение народными избранниками было поддержано. Предварительно этот вопрос рассмотрят в ходе 47-го заседания Орловского облсовета. Оно назначено на 29 апреля.



В связи с принимаемыми мерами по недопущению распространения коронавирусной инфекции, апрельское заседание областного Совета будет проведено с приглашением ограниченного круга лиц, включающего депутатов и основных докладчиков. Традиционно будет вестись онлайн трансляция заседания, сообщает сайт Орловского облсовета.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



