Орловские пенсионеры в самоизоляции - не скучают Орловщина, как и многие другие регионы, живет в режиме самоизоляции уже четвертую неделю. Самыми «послушными», кстати, оказались люди пожилого возраста. А чтобы не скучать, многие нашли для себя интересные занятия. Развлекаются сами и приглашают других.





Звездный час орловчанки Галины Гольцовой случился как раз в самоизоляции. Она начала сочинять и петь частушки и выкладывает ролики в интернет. На это ее сподвиг конкурс «В самоизоляция не скучно», объявленный региональным центром серебряного волонтёрства Орловской области.



Екатерина Блынская, региональный координатор Федеральной программы «Молоды душой» в Орловской области: «Они придумали для себя активности на дому - шьют маски, пекут пироги для волонтеров, занимаются информационной кампанией».

Ролики выкладывают разные - кто вяжет, кто-то готовит, кто-то шьет защитные маски.



Почетный работник народного образования из Знаменского района Зинаида Корогодникова увлекается прикладным творчеством. В самоизоляции без дела не сидит - расписывает и украшает в разных техниках тарелки и бутылки, применяя для декора самые неожиданные материалы - от туалетной бумаги до женских колготок.



А в поселке Новоселово Орловского района пошли еще дальше - уже третью неделю ежедневно там придумывают и снимают ролики на тему необычной домашней тренировки. Каждый день - в новом цвете. Автор и исполнитель - сотрудник новоселовского дома культуры Татьяна Петракова и ее дети. К челленджу присоединились не только жители Новоселово, Орловского района, Орла, но и Тульской области. Автор цветных тренировок обещает продолжать выпускать ролики до конца карантина, а все желающие могут присоединиться.





Татьяна Тимохина

24 апреля 2020 года



