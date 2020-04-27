понедельник 27.04.2020 10:02:45 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

Россельхознадзор: сжигание сухой растительности вредно для почвы

Практика сжигания сухой травы по весне существует давно. Человека не останавливает даже то, что это является главной причиной возникновения пожаров в лесах, сельских населенных пунктах и дачных поселках.


Согласно многолетним статистическим данным, начало пожароопасного сезона приходится, как правило, на апрель, к моменту схода снежного покрова. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву сжигают, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий. К тому же для сельскохозяйственных предприятий и фермеров это самый простой и дешевый способ очистки полей перед пахотой или очистки зарастающих сельхозугодий от бурьяна и кустарника.

Опытным путем установлено, что при сжигании соломы и других растительных остатков гумус полностью уничтожается до 5 см в глубину. Кроме того, происходит гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кулик, чирок-пискунок, овсянка, кряква, жаворонки. В пожаре гибнут многие насекомые, их личинки, а также дождевые черви, участвующие в процессе образования почвы.

Сжигание растительных остатков и соломы является нарушением сразу трех законодательных актов: федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», а также Кодекса РФ об административных правонарушениях. Земельным законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.
В связи с этим Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской области обращается к главам администраций муниципальных районов, руководителям хозяйств, собственникам и пользователям земельных участков с просьбой о недопущении массовых бесконтрольных травяных палов.


Орловское Информбюро
27 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.