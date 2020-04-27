Россельхознадзор: сжигание сухой растительности вредно для почвы Практика сжигания сухой травы по весне существует давно. Человека не останавливает даже то, что это является главной причиной возникновения пожаров в лесах, сельских населенных пунктах и дачных поселках.





Согласно многолетним статистическим данным, начало пожароопасного сезона приходится, как правило, на апрель, к моменту схода снежного покрова. В большинстве случаев прошлогоднюю сухую траву сжигают, руководствуясь мифами о пользе весенних выжиганий. К тому же для сельскохозяйственных предприятий и фермеров это самый простой и дешевый способ очистки полей перед пахотой или очистки зарастающих сельхозугодий от бурьяна и кустарника.



Опытным путем установлено, что при сжигании соломы и других растительных остатков гумус полностью уничтожается до 5 см в глубину. Кроме того, происходит гибель кладок и мест гнездовий таких птиц как кулик, чирок-пискунок, овсянка, кряква, жаворонки. В пожаре гибнут многие насекомые, их личинки, а также дождевые черви, участвующие в процессе образования почвы.



Сжигание растительных остатков и соломы является нарушением сразу трех законодательных актов: федеральных законов «Об охране окружающей среды» и «Об охране атмосферного воздуха», а также Кодекса РФ об административных правонарушениях. Земельным законодательством Российской Федерации предусмотрена ответственность за невыполнение установленных требований и обязательных мероприятий по улучшению, защите земель и охране почв.

В связи с этим Управление Россельхознадзора по Орловской и Курской области обращается к главам администраций муниципальных районов, руководителям хозяйств, собственникам и пользователям земельных участков с просьбой о недопущении массовых бесконтрольных травяных палов.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



