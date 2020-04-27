Залегощенцы высадят 7921 дерево в память о каждом захороненном солдате на территории района

Накануне в рамках акции «Дерево Памяти» работники Ломецкого лесничества высадили 200 саженцев липы на центральном стадионе в Залегощи.



Проект «Дерево Памяти» реализуется в рамках подготовки к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне по инициативе Губернатора Орловской области Андрея Клычкова, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

27 апреля 2020 года



