На проведение ремонта и приобретение оборудования в орловских детских садах выделят 15 млн рублей

5,4 млн рублей будет выделено на проведение ремонта и 9,7 млн рублей – на приобретение оборудования и инвентаря.



Денежные средства выделены шести детским садам в Мценске, Ливнах, Орловском и Свердловском районах.



В городе Мценске финансовые средства получат детские сады № 1 и № 6, в Ливнах - детские сады № 9 и № 12.



Также денежные средства выделены детскому саду № 8 в деревне Жилина Орловского района и Змиевскому детскому саду № 1 в Свердловском районе, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

26 апреля 2020 года



