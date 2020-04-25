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Юные орловцы - в числе победителей Всероссийского творческого конкурса «Спасибо маленькому герою!»

В этом году конкурс посвящен памяти детей и подростков, которые воевали и работали в тылу в годы Великой Отечественной войны.


Участниками конкурса стали более 4 тыс. школьников. Около 40 детских работ признаны жюри лучшими в своих номинациях, среди них две наши землячки.

Варвара Винокурова из Ливен в номинации «Поэзия» заняла 1 место в возрастной категории 14-17 лет. Ее пронзительное стихотворение «Друг мой Мишка» посвящено детям Сталинграда.
Орловчанка Екатерина Шитикова завоевала специальный приз от председателя партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. Свой рисунок 13-летняя Катя посвятила пионеру-герою Зине Портновой, которой было присвоено звание Героя Советского Союза посмертно. Работы в этой номинации, в основном, были портретными. Рисунок Кати отличается более сложной композицией и образами.

Работы победителей в номинации «Рисунок» будут выпущены Почтой России в виде коллекционных почтовых открыток. Подарочный комплект уникальных почтовых карточек получат ветераны Великой Отечественной войны, а также победители конкурса и члены жюри.

Финалистами конкурса стали 160 лучших работ, которые войдут в электронный сборник «Спасибо маленькому герою в Год Памяти и Славы». Сборник будет размещен на официальном сайте проекта, а также на сайте фонда Оксаны Федоровой.

Торжественные мероприятия и концерт по случаю подведения итогов конкурса запланированы на сентябрь 2020 года, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
25 апреля 2020 года
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