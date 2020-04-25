Мценские школьники выиграли региональный этап Всероссийских спортивных игр школьных спортивных клубов

Победителем признана команда спортивного клуба «Новое поколение» из Мценской средней общеобразовательной школы № 9, сообщает информационный портал Орловской области.



Второе место заняла команда спортивного клуба «Надежда» из ливенского лицея имени С.Н. Булгакова.



Бронза досталась ребятам из спортивного клуба «Спартак» Мезенского лицея.



Программа игр включала не только спортивную, но и творческую часть, где команды представили видеоролик о своём клубе. Посмотреть презентации ребят можно по ссылкам.



Команда спортивного клуба «Новое поколение» теперь представит Орловскую область на всероссийском этапе игр, который пройдет в Анапе. О сроках проведения спортивных игр оргкомитет сообщит дополнительно.





Орловское Информбюро

25 апреля 2020 года



