В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия, посвященные празднованию 75-ой годовщины Победы, перенесены на неопределенный срок.





«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Участнику акции необходимо будет заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».



Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.



Трансляция «Шествия» запланирована на медиаэкранах России, на различных online-платформах, а также портале Бессмертного полка России.



Проект «Бессмертный полк - онлайн» будет презентован 27 апреля на площадке РИА Новости, сообщает информационный портал Орловской области.





Орловское Информбюро

24 апреля 2020 года



