пятница 24.04.2020 19:54:50 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
От первого лица
Контакт
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты

В этом году акция «Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате

В связи с пандемией коронавируса массовые мероприятия, посвященные празднованию 75-ой годовщины Победы, перенесены на неопределенный срок.


«Бессмертный полк» пройдет в онлайн-формате. Участнику акции необходимо будет заполнить форму с информацией и добавить фото родственника-ветерана, а также свое фото на сайте Бессмертного полка России  или на одной из партнёрских площадок: сайте проекта «Банк Памяти», либо в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассниках».

Создается единая база данных, из которой автоматически формируется видеоряд из фотографий участника войны и его родственника.

Трансляция «Шествия» запланирована на медиаэкранах России, на различных online-платформах, а также портале Бессмертного полка России.

Проект «Бессмертный полк - онлайн» будет презентован 27 апреля на площадке РИА Новости, сообщает информационный портал Орловской области.


Орловское Информбюро
24 апреля 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: +7 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на Орловское информбюро обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.