В Кромской ЦРБ благодаря программе «Земский доктор» удалось закрыть шесть вакантных мест Один миллион рублей - врачам и по пятьсот тысяч - фельдшерам, если специалисты готовы пять лет жить и работать в селе. Таковы условия программы «Земский доктор».





Виктория Громова четыре года назад собрала все необходимые документы и подала заявку на участие в конкурсе «Земский доктор». Врач невролог нужен был в Кромской Центральной районной больнице. Она согласилась. С того момента и следит за здоровьем кромчан.



Виктория Громова, врач-невролог Кромской ЦРБ: «Приняли нас замечательно. Нас пришло четыре человека по программе «Земский доктор». Коллектив у нас замечательный, добродушный, но и люди здесь хорошие».

По программе «Земский доктор» Виктория Громова, как и все остальные ее участники, получила один миллион подъемных. Только в Кромской ЦРБ благодаря этому за три года удалось закрыть шесть вакантных мест. Хотя проблему дефицита кадров не решило. Здесь и сегодня ждут и надеются, что ряды врачей пополнятся.



Юрий Шабунин, главный врач Кромской ЦРБ: «Мы планируем на 2020 год еще привлечь по этой программе специалистов - участковых терапевтов, педиатра, рентгенолога, а также заведующего фельдшерско-акушерским пунктом».

Реализация программы «Земский доктор» в регионе стартовала в 2012 году. За это время на село перебралось 177 врачей. Практика признана успешной. Поэтому в 2018-м, по аналогии, запустили программу «Земский фельдшер». Ее участникам в качестве бонуса - полмиллиона рублей, но нужно отработать минимум пять лет. И это не единственное условие. Нужно быть гражданином РФ и устроиться на работу в медучреждение на полную ставку в населенный пункт с населением до 50 тысяч человек.



Ежегодно программа дополняется. Пересматривают и критерии отборов. Так в 2019-м сняли возрастные ограничения. На селе теперь ждут не только молодых специалистов, но и с изрядным багажом знаний.





Анна Вайсергисер

24 апреля 2020 года



