Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- И за порядком следят, и о мерах безопасности в период пандемии - напоминают. Сотрудникам Росгвардии добавили обязанностей.



- Миллион рублей за переезд в село. Помогает ли программа «Земский доктор» решить дефицит кадров в районных больницах?



- Каждый день в новом цвете: челлендж жителей поселка Новоселово набирает популярность.



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Вести-Орёл

24 апреля 2020 года



