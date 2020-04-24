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У орловских предприятий будут отзывать разрешения на осуществление работы

Об этом глава региона Андрей Клычков сообщил во время прямого эфира в Instagram.


 Андрей Клычков: «Сегодня принято решение – подписал изменения в своё постановление, которым предусмотрено было открытие производств, предприятий. И с учётом вчерашней позиции, которую мы озвучили, довели до административно-технических комиссий, до Роспотребнадзора, МВД и Росгвардии, изменениями в постановлении предусмотрен отзыв разрешений на работу. Всё очень просто: выполняются санитарно-эпидемиологические требования – никаких претензий нет, не выполняются – без всяких предупреждений будут отзываться разрешения на работу. Поэтому надеюсь, что все наши руководители предприятий, магазинов, будут понимать, что ответственность к ним придёт»
Кроме того, правительством области заключены контракты на поставку 56 аппаратов ИВЛ. Ещё 28 будут поставлены из резервов Минздрава. Также к 28 апреля в регионе должны быть подготовлены 370 коек. 275 из них должны быть обеспечены кислородом, 130 – аппаратами ИВЛ. Как сообщил Андрей Клычков, проблем в выполнении этой задачи нет.

Сейчас в Орловской области зафиксированы 296 случаев подтверждённого заболевания коронавирусной инфекцией, за прошедшие сутки добавились 47.
32 человека из заболевших ранее - выздоровели, 5 из них добавились за последние сутки.
124 жителя области помещены в инфекционные отделения медучреждений для проведения проверки, 71 - с подозрением на заболевание COVID-19. 1931 человек изолирован дома, 264 - из них добавились сегодня.


Артемий Лукьянчиков
24 апреля 2020 года
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